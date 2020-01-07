中关村在线消息：蓝牙技术联盟（Bluetooth SIG）于美国时间1月6日在美国拉斯维加斯CES2020举行Bluetooth LE音频媒体发布会，正式推出蓝牙无线音频的下一代标准。汇顶科技携手一加科技，首次演示了应用于TWS真无线耳机的创新Bluetooth LE音频解决方案。



汇顶科技CES2020首秀Bluetooth LE音频解决方案 超低功耗

该方案创新地应用了汇顶科技的Bluetooth LE音频和入耳检测及触控技术，全面支持蓝牙5.1标准和下一代Bluetooth LE的ISOC（isochronous）架构，为真无线耳机市场带来了面向未来的创新解决方案。汇顶科技Bluetooth LE音频技术不但具有超低功耗特性，搭配创新软件算法，还可实现一系列差异化功能：无线多路同时连接，使左右耳塞可被快速识别与适配且音频同步，确保了双耳传输的稳定连接和功耗平衡；超低下行链路延迟，实现低延时音频传输；支持LC3标准编解码算法，带来更佳的音质享受；此外，全新发布的Bluetooth LE音频标准框架，可满足游戏、音频共享等不同应用场景需求。该方案还应用了超低功耗、超小尺寸的全电容式入耳检测和触控二合一芯片，可在耳机上实现精准佩戴检测，单双击和上下滑动等智能交互操作。

“我们将继续推动技术发展来满足多样化的市场需求，同时创造新的机遇。”蓝牙技术联盟CEO Mark Powell表示，“ 低功耗音频技术是一个极佳例证。它不仅能增强现有蓝牙音频产品的性能，而且新引入的音频共享特性将有望改变我们畅享音乐，乃至与周围世界联系的方式。”

一加科技产品副总裁张璇表示：“我们很高兴与汇顶科技一道，共同探索和挖掘Bluetooth LE音频技术的潜力，致力为全球消费者带来丝滑般流畅的极致无线音频体验。”汇顶科技CTO皮波博士表示：“汇顶科技作为Bluetooth LE音频创新解决方案的技术先行者之一，正努力突破技术的性能极限，襄助客户打造创新音频产品并落地商用，为全球消费者带来智能音频悦享体验。”

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