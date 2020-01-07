丰田公司召开CES展前发布会 着力打造未来城市

中关村在线消息：北京时间1月7日消息，今天上午丰田公司在美国召开了CES展前发布会。会上丰田正式向外界展示了他们正在着力研发的“Woven City”智慧城市项目。这一智慧城市将会使用清洁能源、物联网以及AI技术提升人们的幸福感。





目前，“Woven City”智慧城市项目的场地定在了今年年底就将关闭的丰田汽车日本东富士工厂。这个项目预计将在2021年初开始建设，总面积大约为175英亩。





丰田希望能够通过“Woven City”智慧城市项目，与更多的合作伙伴通力协作，去验证自动驾驶、移动服务、机器人、智能家具、人工智能（AI）等技术在现实生活中应用的可能性。如果这些技术运用到智慧城市上被证明是可行的，那么就可以创造一个全新的商业模式。





万物互联技术最先运用的就是城市街道网络的建设。丰田把城市街道分为三部分，这些街道纷纷编织到一起，就形成了“编织之城”。不同的道路是专供不同的需求，比如有专门用于高速车辆的道路，也有专门的人行道路。









丰田也提到，这座城市的所有基础设施，包括支持日常生活的燃料电池发电等，都将安装在地下。人工智能技术将不再局限于室外通行和与机器人互动，人们可以通过AI来进行身体检查，或者也可以进行更加方便的数据传输。丰田此前曾经研制出智慧车型e-Palette，他们希望这种汽车可以遍布整个“Woven City”。





丰田在发布会上一再表示，他们进入智慧城市项目，是希望能够通过从头开始建设城市，来验证技术的易用性。他们希望AI技术可以更好的帮助人们获得优质的生活。AI技术可以非常方便的连接整个城市，包括每一个人。

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