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    FF91真车现身CES2020 预计国内售价为200万元

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：据外媒报道，贾跃亭在海外打造的FF 91概念车今日在CES 2020亮相。现场的工程师表示，此次展示的工程车将与即将开售的量产版十分接近。同时，Faraday Future全球CEO毕福康还透露，该车的的售价为200万元人民币。

    FF91真车现身CES2020 预计国内售价为200万元
    FF 91亮相CES 2020

    据毕福康介绍，此次的FF 91展车是他亲自从洛杉矶驾驶到拉斯维加斯展会的。他表示，其在昨天下午三点左右抵达拉斯维加斯，电池显示还有超过100英里的续航。

    FF91真车现身CES2020 预计国内售价为200万元
    FF CEO毕福康亲自驾驶该车参展

    Faraday Future官方介绍，FF 91拥有高达700公里（NEDC工况）续航成绩，远远超过特斯拉旗下车型。其峰值电动机功率为783 kW，最大功率为1050 HP，0-60mph加速时间不到3秒。

    FF91真车现身CES2020 预计国内售价为200万元
    FF 91内饰图片

    此外，FF 91的设计融合了如今的各种黑科技，车内外共配备了11块显示屏，副驾驶及后座前面均有屏幕，且后座上的屏幕尺寸可达27英寸。同时，10.1英寸后视数字显示屏还可联动后置和侧面摄像头。【7362834】

    （本文图片来自网络）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/736/7362834.html report 780 中关村在线消息：据外媒报道，贾跃亭在海外打造的FF 91概念车今日在CES 2020亮相。现场的工程师表示，此次展示的工程车将与即将开售的量产版十分接近。同时，Faraday Future全球CEO毕福康还透露，该车的的售价为200万元人民币。FF 91亮相CES 2020据毕福康介绍，此次的FF...
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