中关村在线消息：近日据悉，Dynabook发布了多款笔记本电脑新品，其中就包括走超轻薄路线、采用英特尔 Comet Lake 系列处理器的 PortégéX30L-G 。







Dynabook推PortégéX30L-G超轻薄本 重0.87公斤

作为一款 13.3 英寸的机型，它有着同类产品中最轻的 1.92 磅0.87 公斤的体重，尽管市面上许多轻薄设备都选择了 Y 系列处理器，但 Dynabook 仍采用了更强的 U 系列。



用户最高可选六核心的英特尔酷睿 i7-10710U 处理器，但由于它不是 Ice Lake，所以无法得到 Iris Plus 核显的加持仍为 Intel UHD Graphics 核显。

PortégéX30L-G 提供了 13.3 英寸 @ 1366×768 和 1920×1080 两个版本，且后者可选触屏功能 / 夏普 IGZO 面板，亮度分别为 300 / 470 尼特。

存储方面，该机可选英特尔傲腾Optane缓存和高达 1TB 的 NVMe SSD 。最大板载 8GB RAM，但可通过另一条 SO-DIMM 插槽扩展 +16GB总容量 24GB。

尽管 PortégéX30L-G 外形小巧，但却提供了大量端口，包括全尺寸 HDMI、两个 USB 3.2 Gen 1 Type-A、一个 USB 3.2 Gen 1 Type-C 端口可选用于充电。

还有全尺寸以太网、3.5mm 耳机插孔、microSD 读卡器，并且支持 Wi-Fi 6 和蓝牙 5.0 。该机电池容量为 42 Wh，官方标称续航为 14.5 小时。

PortégéX30L-G 采用了铝镁合金机身和玛瑙蓝配色，且通过了 MIL-STD-810G 耐久性认证。该机将于今年 2 月在官网、亚马逊和其它零售渠道开售，起价为 1599 美元（11153 RMB）。【7362826】

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