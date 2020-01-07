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    郭明錤分析称5G版iPhone将分阶段推出

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据外媒消息，知名分析师郭明錤在给TF International Securities的一份研究报告中指出，他预测四款支持5G网络的高端iPhone手机将会在2022下半年推出，其中包括sub-6GHz和sub-6GHz-and-mmWave两种机型。

    郭明錤分析称5G版iPhone将分阶段推出
    郭明錤分析称5G版iPhone将分阶段推出

    郭明錤还表示，其中mmWave版iPhone将在美国、加拿大、日本、韩国和英国5个市场推出。

    此外他还表示，可能会在不提供5G服务或5G普及率较低的国家禁用sub-6GHz功能以此来降低生产成本。

    基于对苹果供应链的考察，Susquehanna的分析师Mehdi Hosseini却表达了不同于郭明錤的时间表。

    Hosseini认为，5G iPhone将分成两个阶段发售，其中，sub-6GHz机型将在今年9月推出，而mmWave机型则要等到12月份或明年1月。

    这位分析师称，mmWave模型的推迟发布则是因为苹果决定使用自己的天线封装模块，而不是依赖第三方供应商。

    mmWave是最快的5G，其通过利用新的频谱提供超过1 Gbps的理论下载速度。Sub-6GHz虽然比mmWave慢，但仍比4G LTE快，且覆盖范围更广使其更适合农村地区。

    Hosseini还预测其中一款支持5G的iPhone将配备LCD显示屏，而郭明錤则表示四款新机都将配备OLED显示屏，分别为一个5.4英寸版本、两个6.1英寸版本以及一个6.7英寸版本。

    至于究竟哪位分析师的预测更准确，恐怕只有时间来验证了。【7362804】

    （文中图片来自互联网）

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