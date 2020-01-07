中关村在线消息：近日，据外媒DigiTimes消息Switch新型号即将面世，预估会在2020年年中的时候发布，并会在接下来几个月内开始量产。



Switch新机或在七八月公布 采用镁铝合金材质

任天堂在去年9月份的时候推出了Switch Lite，并在2019年8月发布了升级版Switch型号，主要是具备更长的续航表现。

据DigiTimes报道，从相关上游供应链处获得消息：新款Switch型号预计将会在2020年第1季度开始量产，并可能会在今年七/八月的某个时间点推出。

据DigiTimes以往的爆料准确性来看，暂时无法百分百确认这条消息的准确性，但所幸的是有更多谣传支持这条消息。

《华尔街日报》的科技记者Takashi Mochizuki在2019年8月发布的报道中，就曾表示任天堂确实有扩充Switch游戏主机阵容的计划，并且在推文中证实了DigiTimes的报道。

但需要注意的是，所有这些都是未经验证和未经证实的。

如任天堂真的有可能推出新款Switch主机，那么极有可能是Switch Pro或者其他延伸版本。

据了解，新版本Switch将采用镁铝合金压铸增强金属感，放弃之前的塑料外壳，同时处理器的性能也会获得提升。【7362703】

（文中图片来自个人推特）

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