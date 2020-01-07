    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 业界资讯 > 创新科技 > 正文

    Switch新机或在七八月公布 采用镁铝合金材质

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日，据外媒DigiTimes消息Switch新型号即将面世，预估会在2020年年中的时候发布，并会在接下来几个月内开始量产。

    Switch新机或在七八月公布 采用镁铝合金材质
    Switch新机或在七八月公布 采用镁铝合金材质

    任天堂在去年9月份的时候推出了Switch Lite，并在2019年8月发布了升级版Switch型号，主要是具备更长的续航表现。

    据DigiTimes报道，从相关上游供应链处获得消息：新款Switch型号预计将会在2020年第1季度开始量产，并可能会在今年七/八月的某个时间点推出。

    据DigiTimes以往的爆料准确性来看，暂时无法百分百确认这条消息的准确性，但所幸的是有更多谣传支持这条消息。

    《华尔街日报》的科技记者Takashi Mochizuki在2019年8月发布的报道中，就曾表示任天堂确实有扩充Switch游戏主机阵容的计划，并且在推文中证实了DigiTimes的报道。

    但需要注意的是，所有这些都是未经验证和未经证实的。

    如任天堂真的有可能推出新款Switch主机，那么极有可能是Switch Pro或者其他延伸版本。

    据了解，新版本Switch将采用镁铝合金压铸增强金属感，放弃之前的塑料外壳，同时处理器的性能也会获得提升。【7362703】

    （文中图片来自个人推特）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Switch新机或在七八月公布 采用镁铝合金材质http://news.zol.com.cn/736/7362703.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/736/7362703.html report 919 中关村在线消息：近日，据外媒DigiTimes消息Switch新型号即将面世，预估会在2020年年中的时候发布，并会在接下来几个月内开始量产。Switch新机或在七八月公布 采用镁铝合金材质任天堂在去年9月份的时候推出了Switch Lite，并在2019年8月发布了升级版Switch型号，主要是具...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品

    纠错