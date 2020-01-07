CES每日看点汇总：展前发布会惊喜不断

2020年美国消费电子展（CES 2020）将于美国时间1月7日至1月9日在美国内华达州拉斯维加斯会展中心举行，在此期间我们将每天为大家带来当日的看点总汇。今天是开展的前一天，很多厂商都选择了在今天举行展前发布会来发布新品或公布新的战略，看点依然不少。

01 高通发力5G、云AI和自动驾驶





高通发布了支持5G的高通骁龙8系和7系平台。支持5G网络的高通骁龙7系、8系5G平台不仅应用于手机端（Mobile），还会应用于笔记本电脑（Mobile PC）上。

在高通发布会上，联想还首发推出了使用高通Mobile PC的高通8c平台的笔记本——联想 Yoga 5G。这是世界上第一代5G PC，将于2020年春季首销，售价为1499美元。

云AI领域，高通展示了Cloud AI 100系列产品，分为PCI版和独立版两个版本。Cloud AI 100系列产品采用7nm制程工艺，AI算力可达到350 TOPS，主要应用于数据中心、5G云计算、自动驾驶等领域。

自动驾驶方面，高通推出了全新的Snapdragon Ride平台自动驾驶解决方案，符合ASIL-D级安全标准，可实现最高L4级别自动驾驶，今年上半年出货，搭载该平台车辆最早将在2023年投入生产。

02 AMD火力全开 CPU显卡齐发





AMD在展前发布会上推出了一系列新品，首先是R7 4800U，8核16线程，采用7nm工艺zen 2架构，主频为1.8GHz，加速频率可达4.2GHz，TDP为15W。

之后是R7 4800H移动标压处理器，8核16线程，同样是7nm工艺Zen 2架构，主频为2.9GHz，加速频率可至4.2GHz，TDP为45W。

线程撕裂者3990X正式发布，64核心128线程，主频2.9GHz，最高可达4.3GHz，TDP为280W，售价3990美元，2月7日全球上市。

AMD还发布了Radeon RX 5600 XT显卡，定位“终极1080P游戏显卡”，7nm工艺，2304个流处理器，6GB 12 Gbps GDDR6显存，192bit位宽。售价279美元，1月21日上市。

03 英特尔正式宣布独立显卡英特尔DG1





英特尔在展前发布会上正式宣布推出其首款独立显卡——英特尔DG1，不过会上并未公布DG1的任何细节。有传闻称，DG1基于Xe架构，将为10nm Tiger Lake芯片提供支持。

除了公布英特尔DG1，英特尔还发布了迷你主机幽灵峡谷NUC，基于第九代H系列标压高性能移动平台，最高可选8核心16线程的i9-9980HK，这也是第一款配备独立显卡的NUC。

04 三星发布无边框8K QLED电视





三星在第一时间发布了多款最新电视产品，其中就包括了之前备受关注的无边框8K电视。该产品正式型号为Q950TSA，是去年Q900的升级版，拥有正面高达99%的屏占比（黑边2.3mm），以及类似于iMac的支架和15mm超薄机身厚度。

画质方面，Q950TSA依然搭载QLED技术，全阵列局部调光技术。音效方面，三星宣称通过搭载名为OTS+（增强型物体追踪音效技术）来识别物体编制音效，号称可达到5.1环绕立体声的效果。性能上，Q950TSA搭载三星自研图像处理器，支持更精准的AI转制算法，可以将把2K、4K分辨率内容优化为8K。

其它智能特性方面，Q950TSA内建Bixby、亚马逊Alexa、谷歌语音助手等，可充当家庭Wi-Fi、蓝牙设备的中枢管家，还有专为电视开发的三星健康。

05 海信发布首台卷曲屏幕激光电视





海信在展前发布会上正式发布了首台卷曲屏幕激光电视。整个电视在外观上非常特别，采用一体化设计，70吋屏幕在观看时徐徐升起，平时则会收纳进酷似于电视柜外观的机身内。

卷曲屏幕激光电视采用了最新开发的高性能卷曲屏幕，在保持光学性能不变下实现了良好的卷曲，完全达到电视亮度的规格要求。

海信激光显示公司首席科学家刘显荣表示，由于激光电视的屏幕本身并不发光，因此卷曲屏幕技术相比于其他屏幕更加可行，品质也更为可靠。尤其是在激光电视所定位的大尺寸电视领域，激光电视将率先实现成熟的卷曲技术。

06 TCL首款5G双模手机发布 折叠屏手机公布





TCL一口气发布了三款TCL 10系列手机：TCL 10 5G、TCL 10L、TCL 10 Pro，其中包括TCL首款5G手机TCL 10 5G，将采用高通骁龙7系列双模5G SoC。

TCL 10系列新机采用了全新的机身设计，后置摄像头采用了横向排列方案，搭载了后置四摄模组和NXTVISION影像增强技术。据TCL发布会介绍TCL 10系列售价不高于500美元，这三款手机的具体信息及价格将会在之后正式发布。

此外，TCL还发布了旗下首款折叠屏手机，其屏幕尺寸为7.2英寸，后置四枚摄像头，具体规格暂时不得而知。该手机将于今年正式上市，价格暂时未知，甚至连名字都没有确定。

07 LG疯狂发布29款高端电视





在LG的发布会上，LG OLED电视产品线发布了包括：ZX系列（88英寸），RX系列（65英寸），WX系列（65英寸），BX系列（55/65/77英寸），ZX系列（77英寸），GX系列（55/65/77英寸），以及CX系列（48/55/65/77英寸）等七大系列，14款产品。其中备受关注的48英寸OLED电视也正式发布，隶属CX系列。

LG NanoCell电视产品线发布了包括：Nano 99（65/75英寸），Nano 97（65/75英寸），Nano 90（55/65/75/86英寸），Nano 85（49/55/65/75英寸），Nano 80（49/55/65英寸）等五大系列，15款产品。

08 索尼发布VISION-S车型 配备33个传感器





索尼在CES2020展前发布会上发布了一款概念车型VISION-S，这款概念车是一整套智能汽车解决方案，也彰显了索尼进入汽车市场的决心。

根据索尼的介绍，VISION-S周围具备33个传感器，内部仪表盘至中控台为一整块纵向显示大屏，内置智能系统模块。与此同时，索尼还在现场展示了汽车的电池盖，上面印有SONY的LOGO。

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