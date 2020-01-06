晚报：ofo再次成为被执行人 抖音日活用户超4亿

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。





近日有网友发现，手机QQ上线了一个全新功能，那就是可以显示和你正在聊天用户的手机电量。一些用户就开始担心这样的功能可能引起隐私的泄露，今天腾讯QQ发微博表示这种担心是没有必要的。

腾讯表示：“手机QQ可显示对方实时电量并不完整，大家不用担心隐私会泄漏，这个功能必须通过“在线状态”选择，决定是否向对方实时显示自己的手机电量以及充电状态，不设置好友是没有任何办法查看的哦！”

Z点评：QQ这样的功能出现，总让人觉得怪怪的。

ofo再次成为被执行人 执行标的超350万

据天眼查数据显示，ofo的运营主体东峡大通（北京）管理咨询有限公司近期新增了三条被执行人信息。这三条执行标的累计约为350.3万，似乎意味着ofo公司的财务再次出现了状况。

Z点评：ofo的财务状况，短期内是无法改观了。



传索尼Xperia 1.1将配备近7英寸屏幕 史上最大

据日本媒体报道，索尼新一代旗舰Xperia 1.1手机将延续之前的无刘海屏幕设计，且可能将会搭载一块史上最大的显示屏，尺寸大约为6.8-6.9英寸。有消息称索尼下一代Xperia手机将推出四款机型，具体分为常规版本、5G版本、小屏幕版本和低配置版本。



Z点评：索尼最近的手机，噱头开始越来越多，希望销量也能跟上。

抖音发布2019年度报告 日活跃用户超4亿

今日抖音发布《2019抖音数据报告》，显示截至2020年1月5日，抖音日活跃用户数已经突破4亿。而这一数据显示抖音已经成为继微信之后，成长最快的产品。抖音CEO张楠表示，4亿是一个新的开始，抖音会继续努力做好记录和分享，让更多人看见更大的世界，也让更多人被更大的世界看见，真正成为“视频版的百科全书”。

Z点评：抖音的成长堪称近三年内互联网的又一个奇迹。

波音737MAX再现致命缺陷 可能导致短路坠毁





波音737MAX去年让波音公司的市值缩水严重，而这架飞机所带来的影响似乎还在继续。近期一些媒体表示，波音737 MAX机型除了软件安全问题之外，又发现了一些新问题。

测试人员表示，他们最近发现的最大的问题，是之前从未报告过的关于控制737 MAX机尾的线路问题。这其中两个重要的线路距离太近，极有可能造成短路。如果飞行员在飞行途中注意不及时，很有可能面临短路的风险。

Z点评：有关波音737MAX的麻烦，似乎还在继续。

被支付宝年度账单吓到了？官方回应来了





今天上午，支付宝正式开放了“2019年支付宝年度账单”查询窗口。相比去年，今年支付宝取消了花费排名的显示。不过许多网友反映账单显示的花费金额过高，与自己实际消费情况不符。对此，支付宝官方正式给出了回应。

蚂蚁金服方面透露：“今年支付宝年账单没有总消费的概念，全部调整为总支出，会比去年增加投资理财、金融保险、人情往来、公益慈善、转账充值这几个版块，因此大家看到的年度总支出金额预计会比较高。支付宝不是只有花钱，其实是在帮大家管钱。”

Z点评：或许消费这个概念，未来几年会进一步扩大。

小米10系列渲染图曝光 或将于本月正式发布





据知名爆料人@数码闲聊站最新消息，首款搭载骁龙865的手机最快将于本月正式发布。据此前高通官方消息，骁龙865处理器将有小米全球首发。由此来看，小米10系列手机或将于本月正式亮相。

Z点评：接近春节，小米手机看来还要搞事情。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（本文图片来自互联网）

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