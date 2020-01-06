Redmi K30 5G版明日首销 120Hz屏幕+骁龙765G

中关村在线消息：Redmi红米手机在上个月正式发布了Redmi K30系列，其中包括搭载骁龙765G的Redmi K30 5G版，该机将于明天（1月7日）上午10点首次开售，售价为2599元（8GB+128GB）。



Redmi K30 5G明日首销

Redmi K30 5G正面采用了一块6.67英寸双挖孔显示屏，屏幕刷新率为120Hz，前置相机为2000万像素+200万像素AI双摄；背部的相机采用了四摄方案，规格分别为6400万像素主摄+800万像素超广角+500万像素超微距+200万像素景深镜头。



Redmi K30 5G兼容PD快充协议

核心方面，Redmi K30 5G搭载了高通骁龙765G处理器，该芯片中集成了支持双模5G的基带，同时还配备了最高8GB+256GB存储组合；机身内置4500mAh大容量电池，支持30W疾速闪充，并兼容PD快充协议。

价格方面，Redmi K30 5G 6GB+64GB版售价1999元，6GB+128GB版售价2299元，8GB+123GB版售价2599元，8GB+256GB版售价2899元。【7362369】

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