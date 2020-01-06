特斯拉：中国制造Model Y项目即将启动

中关村在线消息：今天下午，特斯拉在微博直播展示了将于明日举行的Model 3新车交付仪式的筹备过程。值得注意的是，在大屏幕还显示国产版的Model Y项目也将于同期正式启动。



国产Model Y项目即将启动

据了解，Model Y车型是特斯拉在2019年3月份正式推出的一款紧凑型SUV。其整体采用了与Model 3类似的设计与配置，除了车尾部分的造型采用了类似Model X的fastback溜背风格外，其他方面基本与Model 3保持一致。



Model Y定位为紧凑型SUV

此外，Model Y还与Model 3共享75%的零配件，只是Model Y的尺寸相比Model 3大了10%，而续航里程则略短于Model 3；两者均提供了单电机后驱和双电机四驱两种驱动形式。

Model Y在发布时共推出4个版本：标准续航版售价39000美元、后驱长续航版售价47000美元、四驱长续航版售价51000美元、四驱长续航性能版售价60000美元，将于2020年秋天陆续开始交付。【7361948】

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