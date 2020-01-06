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    抖音发布2019年度报告 日活跃用户超4亿

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：张金梁

    中关村在线消息：今日抖音发布《2019抖音数据报告》，显示截至2020年1月5日，抖音日活跃用户数已经突破4亿。而这一数据显示抖音已经成为继微信之后，成长最快的产品。

    抖音发布2019年度报告 日活跃用户超4亿
    抖音日活跃用户数已经突破4亿

    抖音CEO张楠表示，4亿是一个新的开始，抖音会继续努力做好记录和分享，让更多人看见更大的世界，也让更多人被更大的世界看见，真正成为“视频版的百科全书”。

    根据报告，抖音上不同年龄段用户最爱拍摄的内容不尽相同，00后喜欢拍摄二次元相关视频，90后用户喜欢拍摄风景，记录旅行中的山河大海，80后喜欢拍摄亲子视频，分享亲子的新知与乐事，70后喜欢拍摄美食类视频。在创作者视频平均播放量排行榜上，黑龙江、吉林、辽宁均上榜前5名。

    抖音发布2019年度报告 日活跃用户超4亿

    除此以外，2019年有3071万人使用“岁月的痕迹”影集，记录在人生不同阶段的变化，年度最受欢迎的音乐是《你笑起来真好看》。有46万个家庭在抖音拍下全家福视频，记录一家人相亲相爱的幸福时刻，相关视频被点赞1亿次。同时，人们也在抖音记录下泪水与欢笑，全年抖音上有430万次“太难了”，也有3791万次加油；有223万次失败，但也有691万次打拼。

    不均如此，《2019抖音数据报告》还显示，2019年，抖音利用平台优势，为传播知识、艺术和非遗做出更多努力，已成中国最大知识、艺术和非遗传播平台。

    如2019年，抖音万粉知识创作者发布1489万个视频，1.3亿用户听过@向波老师的化学课。最受欢迎的知识门类是美食制作，人们在抖音学习家常菜、辅食、懒人早餐和烘焙等烹饪技巧，其次为语言教育、学科教育、职业教育和知识科普。

    抖音发布2019年度报告 日活跃用户超4亿

    中国传媒大学教授王晓红曾指出，以抖音为代表的短视频平台带动了互联网行业的内容价值提升，塑造了一个全新的知识生态系统。

    贫困县的美好风光也通过抖音被更多人看到。报告显示，2019年抖音最火的贫困县景点为河南栾川县的老君山风景名胜区。抖音发起的文旅扶贫“山里Dou是好风光”项目助力荔波、雷山等地脱贫致富。

    2019年，抖音还全面开放15分钟视频，推出创作者服务中心，构建更丰富多元的内容生态，为用户带去更大的价值。

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/736/7361721.html report 1648 中关村在线消息：今日抖音发布《2019抖音数据报告》，显示截至2020年1月5日，抖音日活跃用户数已经突破4亿。而这一数据显示抖音已经成为继微信之后，成长最快的产品。抖音日活跃用户数已经突破4亿抖音CEO张楠表示，4亿是一个新的开始，抖音会继续努力做好记录和分享，让...
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