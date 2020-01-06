谷歌Pixel a XL版本终结：Pixel 4a XL没有了

中关村在线消息：近日，据外媒Android Central消息，Pixel 4a将是谷歌今年Pixel a系列主打机型，不会推出Pixel 4a XL。



图片为 Pixel 3a 和 Pixel 3a XL

外媒猜测可能是因为XL机型销量不好，报道指出，Pixel 3a的销量超过了Pixel 3a XL，原因是Pixel 3a填补了小屏手机市场的空白，而Pixel 3a XL与精品对比没有太大竞争力，因此Pixel 4a XL没有存在的必要。

目前知名爆料人士Onleaks放出了Pixel 4a的渲染图，它采用了挖孔屏方案，这是谷歌首次使用挖孔屏，其屏幕尺寸为5.7或5.8英寸，搭载高通骁龙730或者是骁龙765移动平台，配备4GB内存+64GB存储，后置1220万像素，运行Android 10。

Pixel 4a采用了后置指纹方案，该机可能会在5月份发布。

自Pixel系列发布以来，谷歌一直都是践行标准版和XL版双版本的组合，Pixel a系列也不例外去年Pixel推出了Pixel 3a和Pixel 3a XL。

去年Pixel 3a和3a XL搭载了谷歌Pixel 3同款摄像头，DxOMark斩获了100分的好成绩。在当时的单摄手机里，这个成绩仅次于谷歌Pixel 3和iPhone XR，成为当时最强的中端单摄手机。【7361641】

（文中图片来自互联网）

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