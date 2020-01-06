    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 业界资讯 > 事件 > 正文

    谷歌Pixel a XL版本终结：Pixel 4a XL没有了

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日，据外媒Android Central消息，Pixel 4a将是谷歌今年Pixel a系列主打机型，不会推出Pixel 4a XL。

    谷歌Pixel a XL版本终结：Pixel 4a XL没有了
    图片为 Pixel 3a 和 Pixel 3a XL

    外媒猜测可能是因为XL机型销量不好，报道指出，Pixel 3a的销量超过了Pixel 3a XL，原因是Pixel 3a填补了小屏手机市场的空白，而Pixel 3a XL与精品对比没有太大竞争力，因此Pixel 4a XL没有存在的必要。

    目前知名爆料人士Onleaks放出了Pixel 4a的渲染图，它采用了挖孔屏方案，这是谷歌首次使用挖孔屏，其屏幕尺寸为5.7或5.8英寸，搭载高通骁龙730或者是骁龙765移动平台，配备4GB内存+64GB存储，后置1220万像素，运行Android 10。

    Pixel 4a采用了后置指纹方案，该机可能会在5月份发布。

    自Pixel系列发布以来，谷歌一直都是践行标准版和XL版双版本的组合，Pixel a系列也不例外去年Pixel推出了Pixel 3a和Pixel 3a XL。

    去年Pixel 3a和3a XL搭载了谷歌Pixel 3同款摄像头，DxOMark斩获了100分的好成绩。在当时的单摄手机里，这个成绩仅次于谷歌Pixel 3和iPhone XR，成为当时最强的中端单摄手机。【7361641】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：谷歌Pixel a XL版本终结：Pixel 4a XL没有了http://news.zol.com.cn/736/7361641.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/736/7361641.html report 903 中关村在线消息：近日，据外媒Android Central消息，Pixel 4a将是谷歌今年Pixel a系列主打机型，不会推出Pixel 4a XL。图片为 Pixel 3a 和 Pixel 3a XL外媒猜测可能是因为XL机型销量不好，报道指出，Pixel 3a的销量超过了Pixel 3a XL，原因是Pixel 3a填补了小屏手机市场...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品

    纠错