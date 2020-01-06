    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 业界资讯 > 创新科技 > 正文

    应用在智能手机上的Win10 ARM项目顺利进行

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据悉，一些开发人员正在将ARM平台上运行的Windows 10与停产的Windows Phone一起移植到当下的旗舰Android智能手机，目前来看进展顺利。

    应用在智能手机上的Win10 ARM项目顺利进行

    应用在智能手机上的Win10 ARM项目顺利进行
    应用在智能手机上的Win10 ARM项目顺利进行

    Windows 10 的ARM版被设计为在低功耗ARM硬件处理器体系结构上运行。

    与Windows RT不同，它是Windows 10桌面操作系统的完整版本，并且具有应用仿真支持，以运行不是为ARM处理器体系结构编译的桌面应用程序。

    之前开发人员已经发布了可在Windows Phone例如Lumia 950、950 XL等机型上安装Windows 10 ARM的方法，现在他们还将Windows 10 ARM版带到一些旗舰Android智能手机中，尽管这些工作尚处于初期阶段。

    开发人员同时还将记录有处理器信息的ACPI表添加到了UEFI中，从而设法解决了最难缠的Windows 10 ARM在手机上的电池续航表现问题。

    Windows 10 ARM版仅适用于微软硬件，经过优化后系统可以安装在OnePlus 6上，并移植到三星的Galaxy S8和小米的Mi Mix 2S。【7361619】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：应用在智能手机上的Win10 ARM项目顺利进行http://news.zol.com.cn/736/7361619.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/736/7361619.html report 826 中关村在线消息：近日据悉，一些开发人员正在将ARM平台上运行的Windows 10与停产的Windows Phone一起移植到当下的旗舰Android智能手机，目前来看进展顺利。应用在智能手机上的Win10 ARM项目顺利进行Windows 10 的ARM版被设计为在低功耗ARM硬件处理器体系结构上运行。与W...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品

    纠错