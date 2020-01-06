中关村在线消息：近日据悉，一些开发人员正在将ARM平台上运行的Windows 10与停产的Windows Phone一起移植到当下的旗舰Android智能手机，目前来看进展顺利。







应用在智能手机上的Win10 ARM项目顺利进行

Windows 10 的ARM版被设计为在低功耗ARM硬件处理器体系结构上运行。



与Windows RT不同，它是Windows 10桌面操作系统的完整版本，并且具有应用仿真支持，以运行不是为ARM处理器体系结构编译的桌面应用程序。

之前开发人员已经发布了可在Windows Phone例如Lumia 950、950 XL等机型上安装Windows 10 ARM的方法，现在他们还将Windows 10 ARM版带到一些旗舰Android智能手机中，尽管这些工作尚处于初期阶段。

开发人员同时还将记录有处理器信息的ACPI表添加到了UEFI中，从而设法解决了最难缠的Windows 10 ARM在手机上的电池续航表现问题。

Windows 10 ARM版仅适用于微软硬件，经过优化后系统可以安装在OnePlus 6上，并移植到三星的Galaxy S8和小米的Mi Mix 2S。【7361619】

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