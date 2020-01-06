中关村在线消息：近日据悉，Windows 10 2004版（20H1）中包含的更改最终可以解决操作系统中CPU和磁盘使用率过高的问题。













Win10 20H1最新版解决高CPU占用和性能低下问题

微软正在为Windows 10 20H1版本的搜索索引器引入一种新的算法，该算法使整体系统性能有了相当大的提升，特别是在CPU和磁盘使用率方面让系统的运转更加高效。



微软表示，去年开发团队进行了广泛的研究，以确定Windows搜索中的关键问题。Windows Search服务或搜索索引器在所有应用程序、文件资源管理器中为Windows Search提供支撑。

当用户触发Windows搜索时，系统会调用搜索索引器来爬取文件，文档，图片，视频，应用程序和元数据，以求快速返回结果。

微软之前一直在为Windows Search做出改进，例如，Windows 10 May 2019更新添加了``增强模式''，可以更轻松地扩展搜索索引。

在默认下，微软让Windows搜索限制在扫描个人文件，图片，视频和桌面等文件夹，而增强模式将覆盖范围扩大到包括Windows、System32使用的位置以外的所有文件夹。

Windows搜索索引器很重要，但它会导致过多的磁盘和处理器使用， 开发人员显然知道Windows Search导致的系统严重下降，并且已经确认会在下一个更新中提供修复程序。

Windows 10版本2004附带一种新算法，可以检测过多的磁盘使用情况和其他性能问题。如果检测到性能问题，Windows 10可能会限制搜索索引活动，以降低速度变慢的可能性。

微软表示，当CPU使用率超过80％并且磁盘使用率超过70％时，它将停止Windows搜索索引器服务。当游戏模式开启或设备的电池电量少于50％时，该服务也会被禁用。

微软还表示，将继续以其他方式改进Windows 10搜索，并且Windows Search改进在很大程度上是一个持续的过程。

用户可以期望设备在安装Windows 10版本2004后运行起来会更流畅。根据最近的一份报告，微软已经完成了下一个主要版本的开发工作，20H1可能会在2020年4、5月开始部署。【7361611】

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