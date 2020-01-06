官宣：realme X50发布即开售 明日首销

中关村在线消息：据此前消息，realme X50 5G手机将于明日（1月7日）正式发布。今天上午，realme真我手机官微正式宣布，该机机将于明日发布之后同步开售。



realme X50明日正式开售

综合目前已知消息，realme X50正面将采用一块6.67英寸的双挖孔显示屏，屏幕分辨率为2400*1080P，最高支持120Hz刷新率；前置相机为3200万+800万超广角双摄，后置相机为6400万像素主摄（三星GW1）+800万超广角+1300万长焦+200万微距镜头。



realme X50采用前置双挖孔设计

核心方面，该机将搭载高通骁龙765G处理器，支持双模5G网络，配备6GB/8GB两种内存规格；机身内置4500mAh电池，并支持30W快充技术。

此外，还有消息称realme这次还将推出realme X50 5G青春版，其采用一块6.55英寸LCD IPS屏幕，核心搭载联发科天玑1000L处理器，机身内置5000mAh超大容量电 池，支持VOOC 4.0闪充技术，后置相机为1600万像素四摄。【7361585】

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