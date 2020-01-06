中关村在线消息：北京时间1月6日消息，今天上午，创维在美国召开了CES2020展前发布会，正式公开了高端旗舰OLED电视产品W81系列、首款量产8K电视Q91以及可串联智能设备的Swaiot PANEL等新品。



创维正式发布新旗舰电视 售价24999元起

此次创维主推的产品无疑就是首款量产8K电视Q91。创维Q91最大的特点就是采用了8K IPS LED硬屏，分辨率为7680*4320。这款电视能够实现120Hz刷新率8K流畅播放。创维Q91采用了四核A73全大核CPU架构，支持高达60fps的8K硬件解码。AI技术帮助了创维Q91对解码后的图像信号进行数字信号处理，能将较低流畅度和较低分辨率的片源，实时智能提升至120fps流畅度和更接近8K分辨率。

创维另一款主推产品是新款高端旗舰OLED电视产品W81系列。W81 系列是创维首款OLED模组自制的产品，创维希望通过这款产品来表现他们的技术力。W81系列最大的特点就是使用了全新的OLED面板的自发光技术，这一技术可以让OLED电视发挥出更加优异的画质以及材质优势。

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