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    宏碁推出多款旗舰级显示器 价格最高达两万五

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据外媒消息，宏碁将在CEO 2020展会上推出多款显示器产品。

    宏碁推出多款旗舰级显示器 价格高达两万五

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    宏碁推出多款旗舰级显示器 价格高达两万五
    宏碁推出多款旗舰级显示器 价格高达两万五

    首先，是旗舰级电竞显示器Predator X32，它搭载了一块32英寸4K分辨率屏幕，峰值亮度高达1440尼特，材质可能为IPS或者量子点，1152个Mini-LED分区背光，刷新率144Hz，支持G-Sync Ultimate技术。色彩显示上，Predator X32覆盖了近90%的Rec.2020色域，色差Delta E<1。

    这样豪华的参数自然也有着同样豪华的价格，Predator X32售价3599美元，约合人民币2.5万元，预计在6月前上市。

    其次，是超大屏显示器CG552K，CG552K搭载了一块55英寸大小的4K OLED面板，亮度400尼特，刷新率120Hz，兼容G-Sync和FreeSync，覆盖了100%的P3色域，0.5ms相应速度，内置10W扬声器，并且搭载了光线传感器。

    该显示器价格 FreeSync定价2999美元，约合人民币2万元，预计在10月份上市。

    最后，是一款曲面带鱼屏显示器Predator X38，Predator X38长宽比24：10，搭载了一块3840x1600分辨率的38英寸面板，峰值亮度400尼特，刷新率可超频至175Hz，1ms相应时间。

    该显示器价格，Predator X38定价2399美元，约合人民币1.6万，预计在4月份上市。【7361572】

    （文中图片来自互联网）

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