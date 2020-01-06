中关村在线消息：近日据悉，有游戏开发商相关人士在国外论坛上发布了几张全新的PS5开发机照片，同时也有疑似PS5手柄的图片。



PS5开发机和手柄照片被游戏开发商曝光

据了解，上述图片来自一名自称U姓开发商的清洁工，他/她在清理PS5开发机时拍下了这几张照片，并要求网友看看就好，不要传播。

与之前泄露的图片不同，在这次“清洁工”泄露的PS5开发机照片上，我们能够清晰地看到蓝光光驱舱口、正面的USB Type-C接口、用于调试的信息屏幕以及按键布局与前代并无二致的Dual Shock 5手柄。

根据泄露的配置，PS5所采用的代号为Oberon芯片将提供36组AMD Navi架构计算单元，频率2000MHz，致使GPU算力为9.2TF。还有报道指出PS5 GPU能在3种模式下切换，以为了向下兼容PS4和PS4 Pro游戏。正常模式为“gen 2”，运行次世代游戏。

另外两个模式为“gen1”和“gen0”，用以实现向下兼容。gen1模式有着和PS4 Pro完全一样的性能：36组计算单元，911Mhz时钟频率以及218GB/s显存带宽和64组ROP光栅化处理单元。

据传索尼有可能在接下来举行的CES2020上首次对外发布PS5。【7361561】

（文中图片来自互联网）

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