中关村在线消息：今日据外媒消息，三星在CES 2020开幕之前对其华丽的Q950TS QLED 8K电视机型进行了一次介绍。



三星Q950TS QLED无边框AI驱动8K电视亮相

这款电视机将采用一个接近于无边框设计的Infinity Screen，另还包括AI支持的8K内容升级、自适应图片Adaptive Picture等更多功能。

每年三星都会展示其最新最棒的电视产品2020年也不例外，今年这款全新的8K QLED机型脱颖而出。

Q950TS由一个“量子处理器”驱动并利用神经网络模型实现人工智能功能和高级内容的深度学习。

三星并未提供所有关于新旗舰电视的细节，但目前人们已经知道了不少关于它的信息，诸如它会拥有大量的模式和功能：包括Adaptive Picture对对比度和亮度水平的优化、AI ScaleNet对Prime Video在流媒体播放时数据流失的减少、Object Tracking Sound Plus技术对音频及屏幕上的运动物体的追踪、Q-Symphony音频功能以及在必要时可以增强内容中台词这样观众就不会因为听不清而感到困扰的Active Voice Amplifier，同时还有多种观看模式。

这款8K电视除了提供Multi View多视角之外还带来了Tap View点击试图功能，这样用户可以对手机上的内容进行镜像，Digital Butler数字管家则可以控制其他设备，还有TV Plus，这是一项免费的流媒体服务，用户在上面可以收看新闻和电影等内容。

三星表示，Q950TS电视将提供使用Samsung Health三星健康应用的Universal Guide通用指南和支持，这意味着包括锻炼在内的内容将能显示在电视屏幕上。【7361435】

（文中图片来自互联网）

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