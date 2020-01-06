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    传AMD锐龙4000移动版或亮相CES2020大展

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：张金梁

    中关村在线消息：2020年CES国际消费电子展将于明日在美国拉斯维加斯举行，目前最新消息称，AMD将会在此次展会上将会推出锐龙4000系列移动处理器，含锐龙4000H标压版、锐龙4000U低压版，以上产品均采用Zen 2架构以及7nm制程工艺。

    传AMD锐龙4000移动版或亮相CES2020大展
    传AMD锐龙4000移动版或亮相CES2020大展

    早前泄露的消息显示，在UserBenchmark数据库里又出现了一款更高端的“锐龙7 4800U”，同样是8核心，但使用了16线程设计。

    不过，锐龙7 4800U的频率偏低一些，基准为1.8GHz，动态加速平均3.65GHz，锐龙4 4700U最高频率能达到4.2GHz。性能表现也令人震惊，单核138分、多核1074分，Intel目前旗舰级的标压版8核心16线程i9-9980HK也不过才分别128分、1101分，i9-9980H则是124分、1000分。

    不过遗憾的是，GPU部分的信息目前尚不清楚，拗不过有业内人士推测应该是基于Vega架构打造。

    目前AMD官方对于将在CES2020大展上推出锐龙4000系列移动处理器的消息没有回应。不过有消息称，AMD将在本届CES的展前发布会上推出一些列新品，同时AMD CEO 苏姿丰也会进行主题演讲。（7361432）

    （文中图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/736/7361432.html report 888 中关村在线消息：2020年CES国际消费电子展将于明日在美国拉斯维加斯举行，目前最新消息称，AMD将会在此次展会上将会推出锐龙4000系列移动处理器，含锐龙4000H标压版、锐龙4000U低压版，以上产品均采用Zen 2架构以及7nm制程工艺。传AMD锐龙4000移动版或亮相CES2020大展早...
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