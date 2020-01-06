早报：库克去年工资缩水26% 谷歌员工抱怨公司变了

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

库克工资缩水了，全都是苹果营收惹的祸。



库克2019年工资缩水26% 皆因苹果营收不达标





由于iPhone销量疲软导致营收和利润未达目标，苹果CEO蒂姆·库克（Tim Cook）2019年的薪酬比2018年缩水了26％。具体来看，库克的薪酬比去年同期下降了400万美元，这是由于非股权激励计划的将近减少所致。

最近几年，马斯克旗下的SpaceX成为了卫星发射行业不可忽视的一员。



SpaceX成最大卫星公司 60颗星链卫星将升空





据外媒报道，上周六SpaceX公司在美国佛罗里达州卡纳维拉尔角进行了猎鹰九号火箭的点火试验。按计划，美国时间周一，猎鹰九号火箭将携带SpaceX自己的60颗星链卫星升空，届时，SpaceX将成为世界上最大的商业卫星“舰队”的拥有者。

谷歌这几年扩张的脚步远超人们的想象，这点也招致了员工的不满。



谷歌员工抱怨公司变了 皆因扩张太快





据外媒报道，在CNBC撰写长文，讲述谷歌资深员工(其中许多人在2019年离职)抱怨公司企业文化的转变，让它成为一家非常陌生的公司之后，CNBC又发表文章称，员工之所以对谷歌越来越陌生，是因为这家公司自成立以来一直在快速扩张，而自身的企业管理能力又未跟上这种速度。

美国的运营商手机的销量还是非常可观，而三星和苹果是销售的主流。

美国运营商手机销售结果出炉 苹果三星超九成





根据科技市场研究企业Wave7的一项商店调查，去年12月，美国四大运营商商店销售的手机中，大约95%不是苹果就是三星。苹果和三星在Verizon商店销售的智能手机中占到了94%的比例，在AT＆T商店销售的智能手机占到了95%，在第四大运营商Sprint销售的手机中占比为94%，在T-Mobile公司的占比则是91%。



很多人在聊天时候会借口电量不足不再聊天，现在这样的“谎言”可能不管用了。

撒谎不容易了！QQ现可显示对方实时电量





苹果iOS版和安卓版手机QQ现上线了一个新功能，可以实时显示对方的手机电量以及充电状态，“没电下回聊”这种经典的借口看来以后也不好用了。开通电量显示也很简单，长按主页左上方的头像，在在线状态中选择我的电量即可。



人们一直在期待OPPO能率先推出屏下摄像头技术，现在可能让许多人失望了。

为了量产 OPPO Find X2或不搭载屏下摄像头





去年最后一天，沈义人就迫不及待地公布了Find X 2新机。有关OPPO Find X 2 到底会采用怎样的外观设计，目前上没有确切的爆料。上周末沈义人在微博上表示“要考虑大规模量产性，所以极大大大大大大大大大大大概率不会搭载屏下摄像头。



鼠年的生肖邮票即将发售，这次也用上了新技术。

鼠年生肖邮票开售 首次支持AR技术





据中国邮政官方消息，《庚子年》特种邮票首发仪式在中国国家博物馆举行，庚子鼠年生肖邮票也在今天正式开售。本次发行的庚子鼠年生肖邮票首次采用了AR技术，用户通过“中国集邮邮票百科”微信小程序、“中国邮政”和“中国集邮”微信公众号，或者通过支付宝“扫一扫”扫描《庚子年》生肖邮票，还可AR交互观看视频，与生肖萌鼠拍照合影等。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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