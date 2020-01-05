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    苹果CEO库克工资降了8% 仍是员工的201倍之多

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

           库克一直是科技产业中的焦点人物，任何举动都会受到业界的关注。近日库克工资降了登上热搜，原来是苹果公司CEO蒂姆·库克(Tim Cook)2019财年的薪酬为1.25亿美元，较2018财年的1.36亿美元下降8%，原因竟是去年的奖金“太多”了。

    苹果CEO库克工资降了8% 仍是员工的201倍之多
    库克

           苹果公司在今日向美国证券交易委员会正式提交了2019年委托书，该文件中展示了2019年库克的薪酬分布。库克2019年财年的基本工资为300万美元，奖金为770万美元，津贴和其他补偿为884,466美元。

           库克2019财年薪酬的最大来源是价值1.135亿美元的已归属苹果股票。2018财年，库克的奖金为1200万美元。2014财年至2017财年，库克的奖金分别为670万美元、800万美元、540万美元、930万美元。

           此次库克个人年度总薪酬的下降主要在于奖金的减少。在2018财年中库克收获了一笔价值1200万美元的自2011年上任苹果公司首席执行官后的最大奖金，而在2019年中苹果公司由于营销业绩未达到预期目标，将发放给库克的奖金较去年缩水了约430万美元。

           但在苹果提交的监管文件中我们可以看到，库克的历年奖金数额基本平均在700－800万美元，2018年庞大的奖金数额并不具有比较性，因此库克2019财年总薪酬基本符合收入预期。目前苹果公司员工不包括股票激励的薪酬中位数为57596美元，约合40万元人民币，而库克的年薪不算已归属苹果股票是他们的201倍。

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