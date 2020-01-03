三星官方：Galaxy Tab S6 5G平板今年Q1上线

中关村在线消息：前段时间，有消息称三星将会推出支持5G网络的Galaxy Tab S6 5G平板。据近日外媒报道，三星官方已经确认了该产品的存在，并透露该机将在今年的第一季度正式上线。



三星Galaxy Tab S6 5G版今年第一季度上线

根据此前爆料显示，三星Galaxy Tab S6 5G版的整体配置与普通版保持一致，核心搭载高通骁龙855旗舰处理器，并通过高通X50 5G基带基带实现5G连接；同时，该机还将配备8GB+256GB存储组合，机身内置7040mAh的电池，拥有USB Type-C接口。



三星Galaxy Tab S6 5G版整体配置不变

作为一款大屏幕的平板产品，三星Galaxy Tab S6配备了一块10.5英寸高屏占比的Super AMOLED显示屏，分辨率为2560×1600，屏幕比例为16:10，并支持并屏下指纹技术，这也是全球首款配备屏下指纹的平板设备。



三星Galaxy Tab S6屏幕支持HDR 10+显示

同时，该机的屏幕还获得了HDR 10+的认证，拥有开始分出色的显示效果，再配合由AKG专业调教的四扬声器，还能根据位置自动调节立体声，支持杜比全景声3D音效技术，可以为用户提供一个十分出色的影音体验。

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