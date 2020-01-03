中关村在线消息：北京时间1月3日消息，据外媒报道，苹果公司很有可能在今年年底推出中端机型iPhone SE2。这款中端机型最大的变化点就是从正面底部的指纹识别模块变成了侧面指纹识别模块。



iPhone SE2今年年底推出 采用侧面指纹识别

一些供应链人士表示，iPhone SE2采用了LCD显示屏，并且已经有厂商收到了COF封装订单。同时，还有一些传闻表示，iPhone SE2主要特色是改用小刘海全面屏设计，并且会将Touch ID与侧边电源按键整合。

此前，外媒曝光了iPhone SE2的最新渲染图。iPhone SE2正面确实将会采用类似iPhone 8的设计，搭载一块4.7英寸的LCD显示屏，并且在屏幕下方配备了一颗实体的Touch ID按键，同时在背部配备了12MP单摄。值得注意的是，该机的中框部分继承了iPhone 4时代的方正式设计。

其他方面，iPhone SE2核心将搭载A13处理器，提供3GB+64/128GB存储规格；机身内置2000mAh电池，且支持IP68级防水以及无线充电，配备Lightning数据线，预计售价为399美元（约2813元）。

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