工信部回应4G网速变慢：近期整体保持稳定

中关村在线消息：近段时间，随着5G网络的迅速布局，有许多网友反应称自己的4G手机网速下降的厉害。有部分网友猜测，三大运营商为了推广5G，调低了4G网络的速率。今日，工信部对此事作出了正式回应。



工信部回应4G网速变慢

工信部通过综合多个渠道检测数据分析称：“总体来看，近期全国 4G 网速整体保持稳定，但可能存在个别区域、某些时段下降的情况。主要原因是：4G 用户流量增长和网络支撑能力提升还不完全匹配。”



工信部：会持续提高4G网络质量

据工信部介绍，2019年10月当月的 DOU（户均移动互联网接入流量）达到8.5GB，前10个月总流量同比增长超过83%，这给4G网络带来较大压力。同时，4G网速受用户聚集程度影响比较明显，如大型场馆举办演出、交通枢纽人流高峰期等时段会造成4G网速下降。

不过，工信部最后还强调称：“后续将进一步加强对基础电信企业监管和指导，做好网络建设和优化，保障服务质量。同时，将组织第三方机构持续开展全国网速检测，并在对学校、医院、地铁线路和高铁站等重点区域4G网络质量检测发布的基础上，开展更大范围的4G网络质量检测，不断提升网络体验。”【7360375】

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