中关村在线消息：北京时间1月3日消息，近日AMD在其官方推特上宣布，他们将在美国当地时间一月6日周一下午2点召开CES2020展前发布会，这次发布会将继续由AMD CEO苏姿丰博士主讲。



AMD宣布CES召开发布会 由苏姿丰主讲

AMD在预告中表示，他们承诺将再次推动历史的进程，让2020年成为高性能计算难以置信的一年。鉴于今年是游戏主机世代交替的一年，因此AMD的展会上可能不仅仅有显卡的消息，还会透露一些新主机的消息。

此前据外媒消息，AMD即将到来的Zen 2 Renoir APU相关信息目前基本上已经得到确认，并且确认会推出最高8核16线程版本。当前Zen+ APU的组合在中端笔记本市场上提供了不错的竞争力，但在综合性能上依然无法给英特尔产生足够的压力。不过即将推出的Renoir可能会带来改变。

根据3DMark的跑分数据，AMD、Acer和HP已经测试了至少四种不同的15W APU。基础时钟频率为1.7 GHz，1.8 GHz，2 GHz和2.4 GHz。此外根据PCMark 10页面，可以看到2GHz型号是8核8线程的Ryzen 7 4700U，Turbo频率可以达到4.2GHz。

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