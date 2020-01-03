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    发力汽车市场！LG CES2020展示车载信息娱乐系统

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间1月3日消息，据外媒报道，下周美国消费电子展正式召开，LG将会在这次展会中展示各产品线的最新成果。最新消息显示，LG将会在这次展会上展示与高通携手打造的 Conniro 车载信息娱乐平台。

    发力汽车市场！LG CES2020展示车载信息娱乐系统
    发力汽车市场！LG CES2020展示车载信息娱乐系统

    据了解，这个Conniro 车载信息娱乐平台主要是基于 Linux 底层的 webOS Auto，还结合了高通骁龙 ADP 汽车开发平台。LG和高通将娱乐和安全功能集成到新一代联网汽车中，这其中5G技术发挥了重要的作用。

    不仅仅是Conniro 车载信息娱乐平台，LG还将在CES2020大展上公布48英寸OLED电视。目前，LG OLED电视新款产品线包括以下型号：LG BX、LG CX、LG EX、LG GX和LG WX。除了这款48英寸OLED电视之外，LG还将推出65和77英寸的8K屏幕电视LG ZX，也将在2020年春季上市。

    （本文图片来自互联网）

    （7360356）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：发力汽车市场！LG CES2020展示车载信息娱乐系统http://news.zol.com.cn/736/7360356.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/736/7360356.html report 699 中关村在线消息：北京时间1月3日消息，据外媒报道，下周美国消费电子展正式召开，LG将会在这次展会中展示各产品线的最新成果。最新消息显示，LG将会在这次展会上展示与高通携手打造的 Conniro 车载信息娱乐平台。发力汽车市场！LG CES2020展示车载信息娱乐系统据了解，这...
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