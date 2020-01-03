中关村在线消息：北京时间1月3日消息，近期互联网上出现了一批有关索尼CES2020发布会的传闻，其中有关PS5的传闻是最多的。就在今天，又有新的传闻指出，索尼不仅仅要公开PS5的相关消息，还会公布PS VR的下一代产品。



不仅是PS5！传索尼将在CES2020公开PS VR2

新的传闻表示，PS VR2将会同PS5一同发售，至于是不是会成为同捆产品还没有确定。不过，也有分析人士表示，PS VR2尽快发布的可能性微乎其微，索尼将会在PS5发布的一年之后再推出PS VR2，这样也不会让购买PS5的消费者有过大的经济压力。

根据此前传言显示，索尼正在研发虚拟现实设备PSVR的第二代产品，并已经注册了相关专利。同时传闻还提到，第二代PSVR将支持无线，售价将为250美元。

第二代PSVR将实现1440P分辨率、120Hz刷新率、220度视野范围等参数。同时，新PSVR的内置电池可提供约5小时的游玩时间。索尼希望，这款新的虚拟现实设备可以在明年同PlayStation 5一同发售。

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