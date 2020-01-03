realme官宣全球首位品牌代言人：杨紫

中关村在线消息：今天上午，realme真我手机官微正式宣布全球首位品牌代言人——杨紫。并表示杨紫与realme的勇敢、年轻、real 等品牌标签相符。据悉，realme将在1月7日发布首款5G手机，代言人杨紫也将出席发布会。



realme全球代言人官宣

据此前消息，realme X50正面将采用一块6.67英寸的双挖孔显示屏，屏幕分辨率为2400*1080P，最高支持120Hz刷新率；核心方面，该机将搭载高通骁龙765G处理器，支持双模5G网络，配备6GB/8GB两种内存规格；机身内置4500mAh电池，并支持30W快充技术。



realme X50采用打孔屏设计

拍照方面，realme X50的前置相机采用了3200万像素主摄+800万像素超广角双摄；后置相机采用了时下流行的四摄方案，规格分别为6400万像素主摄（三星GW1）+800万超广角+1300万长焦+200万微距镜头，支持5倍光学变焦、EIS视频超级防抖和超广角极限防抖等技术。



网曝realme X50详细配置

此外，还有消息称此次发布会还将推出一款realme X50 5G青春版机型，其采用一块6.55英寸LCD IPS屏幕，核心搭载联发科天玑1000L处理器，机身内置5000mAh超大容量电 池，支持VOOC 4.0闪充技术，后置相机为1600万像素四摄。【7360348】

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