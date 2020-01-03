中关村在线消息：拼多多昨日在美股开盘后股价迅速拉升涨幅超9.00%，股价突破40美元大关，市值超过470亿美金。对此，有分析师认为，拼多多此轮上涨是得益于“下沉市场的百亿补贴”计划。



拼多多开盘涨9%市值超470亿美元 得益“百亿补贴”

有美股投资基金经理分析认为，这说明面对拼多多的百亿补贴计划，淘宝尚未想出更有效的对策，只是在品牌心智方面希望先喊出跟随，再去考虑其他竞争办法。但与淘宝平台不同在于，拼多多的百亿补贴目前对商品并未作出限量。淘宝祭出的百亿补贴跟随策略，从品牌心智上来看，拼多多也将从中分羹受益。

据了解，今日早些时候手机淘宝将上线新版本，改版后“百亿补贴”将会从手机淘宝“核心七宫格”之一的聚划算内单独提出、升级成手机淘宝一级入口，且之后“百亿补贴”所占的入口面积或将超过现有聚划算。选择在春节前上线“百亿补贴”一级入口，阿里想要传递的信息很明显。借春节这一关键节点继续抢占下沉市场。

而这明显是迫于拼多多压力。今年6月，拼多多首次参加电商平台的年中大促，就推出“百亿补贴”，整个618期间，仅iPhone系列产品卖出了35万部以上。刚过去的三季度财报显示，拼多多“百亿补贴”入口的日活用户已经突破1亿大关，参与计划的国内外品牌超过2800家，热门补贴商品超过23000款。

不仅如此，在拼多多财报会上，黄峥表示，“百亿补贴”不是口号，所花的每一分钱都值得的，下一季度会继续“百亿补贴”战略。

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