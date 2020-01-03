新一代三星Family Hub冰箱将亮相CES2020

中关村在线消息：据外媒报道，三星出了将在CES上公布新的移动设备之外，还将带来新的智能家居产品——新一代Family Hub冰箱。





报道称，新一代Family Hub冰箱将具有完善的人工智能特性，通过内置摄像头对冰箱里食材的智能识别，冰箱能够给出合理的规划。

三星引入了一种Whisk技术，它可以创建已经用完的食物的购物清单，同时还可以根据已有食材向用户推荐一周的食谱，起到既防止食物浪费又营养的作用。

值得一提的是，现有的三星Family Hub冰箱用户也可以在春季迎来固件更新，从而获得以上这些功能，当然硬件方面的AI组件是不会得到更新的。

三星电子美国公司家用电器高级副总裁兼总经理John Herrington表示:“自我们推出Family Hub以来，通过进行一些创新来反映忙碌现代家庭管理日常生活的新方式。最新的Family Hub是最具创新性的，它拥有更多个性化、智能化的功能，从而让忙碌的家庭能够更好地相互联系起来。”（7360344）

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