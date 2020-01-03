中关村在线消息：近日据外媒BGR消息，据苹果知名分析师郭明池的一份最新研究报告称，苹果将重组其无线耳机AirPods Pro、下一代智能手表Apple Watch和便携式移动产品iPod Touch的供应商。



AirPods Pro供不应求 苹果再增一家中国供应商

郭明池特别指出，总部位于中国深圳的立讯精密 Luxshare Precision将成为Apple Watch搭载的s系列芯片的唯一供应商。

同时苹果已经与另一家中国公司歌尔股份接洽，希望后者帮助其生产AirPods Pro。因此，苹果很快就会有两家AirPods Pro的供应商，这将最终帮助该公司满足消费者对下一代AirPods Pro的需求。



在最近的假日销售季，AirPods Pro的供应量有点少，一机难求。一些分析师指出，苹果仍在努力满足消费者需求。

最近几个月来，人们对AirPods各种机型的整体兴趣呈爆炸式增长。几周前的一份研究报告显示，苹果2019年的AirPods累计出货量有望比2018年翻一番。

虽苹果调整或增加供应商似乎很平常，但这凸显了苹果业务在运营方面的长处。实际上，苹果过去20年在财务上的成就，很大程度上应归功于该公司在运营战略上的成功。【7360323】

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