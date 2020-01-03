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    三星Galaxy S10 Lite配备“前所未有”的OIS技术

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据悉，国内知名数码博主@i冰宇宙发布最新推文，表示即将到来的Galaxy S10 Lite将会装备“前所未有”的光学图像稳定OIS技术，实际效果要比当前任何旗舰手机都要好。

    三星Galaxy S10 Lite配备“前所未有”的OIS技术

    三星Galaxy S10 Lite配备“前所未有”的OIS技术

    三星Galaxy S10 Lite配备“前所未有”的OIS技术
    三星Galaxy S10 Lite配备“前所未有”的OIS技术

    如果此话成真，虽不能说S10 Lite或者Note 10 Lite会装备更好的相机模块，但在OIS上将会提供更卓越的防抖表现。而且这项技术有望装备在Galaxy S11、Galaxy Fold 2和Galaxy Note 11等后续机型上。

    在去年6月份，就有消息称型号为“SM-A908”的Galaxy A90将会装备独家的“Tilt OIS”光学防抖技术，但是三星官方并没有披露这项技术的原理，以及比市面上主流OIS更优秀的地方。

    根据Quora的问答，爱佩仪AP Photonics Limited光电技术有限公司曾作出一些解释：“在相机中拥有多个镜头。陀螺仪传感器可以检测到相机在曝光过程中的晃动，而光学组件通过跟随（tilted）的方式来抵消这种晃动，从而拍摄出不模糊的照片。”

    在另一条回答中写道：“更直白的说，Tilt Optical Image stabilisation光学防抖功能就是在智能手机局促的空间内装备了万向节（陀螺仪）的相机。”Tilt-OIS（简称 tOIS），可借助陀螺仪和其它传感器，将摄像头传感器前的镜组沿着不同方向倾斜几度，以补偿空间中的角度移动、并校正上下幅度。

    据之前曝光的信息，在规格方面，该机采用了 6.7 英寸 @ 2400×1800 像素的 Super AMOLED 屏幕，长宽比为 19.5：9 。处理器为 2.84 GHz 的高通骁龙 855 八核 SoC，辅以 8GB RAM + 128GB，并支持 1TB microSD 存储扩展。

    S10 Lite 采用了 32MP @ f/2.2 的居中打孔前摄，后置主摄为 48MP @ f/2.0 光圈 + Tilf-OIS 光学防抖，辅以 12MP @ f/2.2 超广角 + 5MP @ f/2.4 微距镜头。

    电池容量为 4500mAh，支持 45W 的超级快充 2.0（USB-C 端口）。机身有黑、白、蓝配色，厚度为 8.1 mm，预装基于 Android 10 定制的 OneUI 2.0，售价 679.99 欧（5297 RMB）。【7360303】

    （文中图片来自互联网）

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