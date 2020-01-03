中关村在线消息：北京时间1月3日消息，近日《Nature》官方网站上发表文章，表示近期伦敦帝国理工学院和谷歌旗下Google Health对于他们的人工智能系统DeepMind进行大量的试验。这个人工智能系统检测出接近2.9万名女性的X光片中的异常现象，比医生还要准确。



数万次测试后 谷歌DeepMind乳腺癌筛查测试击败医生

此次测试的图像主要来自英国和美国的女性的X光图像，从结果上来看，电脑的检测结果都帮助这两个国家减少了癌症被错误识别或遗漏的情况。报告中也指出，过去经常会出现误诊的状况。在引入人工智能之后，假阳性的情况减少了5.7%，遗漏的假阴性情况也减少了9.4%。

Google Health的多米尼克·金（Dominic King）在接受采访时表示：“对于这些发现，我们的团队感到非常骄傲，这意味着我们正在开发一种优秀的工具，它能够帮助临床医生提升发现乳腺癌的精确性。“

（本文图片来自互联网）

（7360281）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：数万次测试后 谷歌DeepMind乳腺癌筛查测试击败医生http://news.zol.com.cn/736/7360281.html