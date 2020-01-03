中关村在线消息：近日据外媒HipHopGamer透露，索尼目前正在为PS5开发“Remastering Engine”，通过该重置引擎PS5将能够运行从PS1到PS4平台的经典游戏，而且该引擎也和XboxOne运行360游戏一样，带有画面强化效果，最高支持这些老游戏在4K分辨率下游玩。



PS5向下兼容可运行索尼PS系家用机全部游戏

随着2020年的到来，今年年末将正式迎来次世代游戏主机大战。此前曾有业内评论人士指出，微软的次世代Xbox将在大战初期获得优势，因为其更多的游戏库。

但是根据最新的消息来看，索尼很显然也不甘落后，这家公司也打算拿出之前几个世代的海量经典游戏争夺初期买家。

微软在XboxOne时代加大力度投资对于Xbox360，乃至Xbox平台游戏的兼容开发，不但大量Xbox360游戏可以运行在XboxOne上，甚至有些比较著名的游戏画面还得到了相当程度的强化。根据目前传出的消息，PS5可能在基础性能上落后于次世代Xbox，但是在游戏数量上，索尼正在进行努力。

目前所有的消息还都是传闻，加上PS4此前没有采用兼容性更好的架构，PS3的CELL处理器更是难于开发，估计PS5想要完美兼容PS2和PS3的游戏难度仍然较大。

但是作为玩家来说当然希望在PS5初期就能够玩到大量优秀的游戏，也许索尼会在CES2020上公开PS5的更多详情吧。【7360166】

（文中图片来自互联网）

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