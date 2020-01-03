中关村在线消息：近日据悉，知名概念视频创作频道Concept Creator基于目前所掌握的线索，带来了一段极具震撼力的OPPO Find X2 的渲染视频。















OPPOFindX2宣传视频：屏下前摄5G反向充电65W快充

在12月31日的跨年夜上，沈义人在微博上预热下一场发布会的主角就是Find X2了。那么Find X2又将带来什么样令人印象深刻的特点呢？



在沈义人预热的这条微博下方，有很多用户对Find X2进行了猜想。毫无疑问，它将搭载高通骁龙865旗舰平台，而且支持SA、NSA双模5G，是Find系列首款5G旗舰。

沈义人此前透露Find X2支持超级闪充。考虑到Reno Ace充电功率已经达到了65W，因此Find X2的充电功率至少是65W了，甚至有可能是更高功率。

Find X2有可能会采用屏下摄像头技术，实现真全面屏的设计，之前OPPO在未来科技大会上展示过屏下摄像头原型机，当时屏下摄像头成像已经有了大幅提升，因此不排除Find X2将其量产商用的可能，绝对值得期待。【7360156】

（文中图片来自互联网）

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