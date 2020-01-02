晚报：常程正式加入小米 OPPO Find X2 Pro年中发布

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

雷军微博官宣：常程加入小米任集团副总裁





今天上午，雷军在新浪微博发布消息，原联想集团副总裁、ZUK CEO正式加入小米，将担任小米集团副总裁，负责手机产品规划。常程在朋友圈中也发布了这一消息，并表示“雷总 有梦想，Bin总 有能力，有梦想/有能量/坚持不懈的10年，小米最美的期待。2020拼搏从第一天开始。”

Z点评：从时间上看，常程是一刻也没有休息。

高盛分析师预计 今年全球5G手机超2亿部





据《香港信报》报道，投资银行高盛发布了最新的报告。报告中显示，今年全球5G智能手机市场将会迎来进一步的扩张，整个5G手机市场规模将达到2亿部，有希望达到去年的20倍。



Z点评：5G手机在今年依旧会蓬勃发展。

外媒：小米10、小米10 Pro手机将同期发布





据外媒报道，小米今年将会同时发布小米10和小米10 Pro两款手机。前段时间就有两款疑似小米10系列系列的小米新机被曝光出来，根据3C认证信息显示，这两款新机的型号为“M2001J1E”、“M2001J1C”，且均支持5G网络，其中还有一款最高支持66W快充。



Z点评：小米明年覆盖的产品线将会更加完善。

坚果Pro 3的Smartisan OS 7.3众测招募开启





坚果Pro 3的用户现在可以申请新固件的测试了，锤子开启了Smartisan OS 7.3众测招募计划。提交申请需要注册手机号和手机的IMEI码，用户可以通过在拨号界面输入*#06#获取第一行15位的IMEI号。需要注意的是，在众测期间，如果发现众测用户泄露众测内容，锤子会取消泄露者的众测资格。



Z点评：Smartisan OS的系统，或许可以给我们带来更多惊喜。

B站与QQ音乐达成合作协议 共同扶植优秀音乐人





今天哔哩哔哩与QQ音乐正式宣布，双方达成深度战略合作协议。未来，哔哩哔哩将与QQ音乐一起在音乐人扶持、优质音乐推广及资源共享等方面为音乐人开启双平台直通车模式，一起扶植优秀音乐人和音乐作品。

Z点评：B站上听音乐的体验一直还可以，有了QQ音乐加持，未来二次创作将会更加丰富。

OPPO Find X2 Pro年中发布 或首发屏下摄像头





近日OPPO公司副总裁、全球营销总裁沈义人确认了OPPO Find X2的存在。而就在今天，一些网友爆料，OPPO Find X2 Pro也会推出，并且这款手机很有可能将首发OPPO的屏下摄像头技术。



Z点评：新的黑科技，就要到来了。

三星Note10 Lite真机谍照曝光 矩形三摄+S-Pen





前段时间，有消息称三星将会在近期推出一款型号为“Galaxy Note 10 Lite”的新机，并曝光了其具体配置信息。今日，有外媒曝光了该机的真机谍照，其外观设计与此前的渲染图保持一致，采用了居中打孔屏+矩形三摄的设计。



Z点评：三星Note 10 Lite将会给人们带来更加轻便的体验么？我们很期待。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（本文图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：晚报：常程正式加入小米 OPPO Find X2 Pro年中发布http://news.zol.com.cn/735/7359608.html