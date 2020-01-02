中关村在线消息：北京时间1月2日消息， 据《香港信报》报道，投资银行高盛发布了最新的报告。报告中显示，今年全球5G智能手机市场将会迎来进一步的扩张，整个5G手机市场规模将达到2亿部，有希望达到去年的20倍。



高盛分析师预计 今年全球5G手机超2亿部

高盛还提到，5G手机最大的市场在中国。今年中国还将继续完善5G设施。高盛预计今年中国新设的5G基站数量将达100万个，远远高出他们原先预计的60万个。

此前中国信息通信研究院副院长王志勤在出席会议时表示，去年年底5G套餐用户预计将会达到300万。现在市场已推出24款5G手机和7款其他5G终端，超出业界想象。

工信部表示，2020年将在扶贫助残领域实施精准降费，并持续提升 IPv6 网络质量和服务能力，支持 IPv6 在 5G、工业互联网、车联网等领域融合创新发展。创新电信和互联网行业监管，抓好骚扰电话综合整治等重点工作，抓好携号转网服务质量。

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