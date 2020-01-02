最高法：在校生因校园贷成被执行人不纳入失信名单

中关村在线消息：据中新网官微消息，今日，中国最高人民法院举行在《关于在执行工作中进一步强化善意文明执行理念的意见》（以下简称《意见》）中提出：“全日制在校生因“校园贷”纠纷成为被执行人的，一般不得对其采取纳入失信名单或限制消费措施。”



最高法放宽部分失信限制

此外，《意见》明确指出：限制被执行人子女就读高收费学校，是指限制其子女就读超出正常收费标准的学校，虽然是私立学校，但如果其收费未超出正常标准，也不属于限制范围。人民法院在采取此项措施时，应当依法严格审查，不得影响被执行人子女正常接受教育的权利。



在校生因校园贷成被执行人不纳入失信名单

值得注意的是，《意见》中还提到一些可暂时为被限制公民暂时解除限制的特例，如有被限制消费的个人因本人或近亲属重大疾病就医，近亲属丧葬，以及本人执行或配合执行公务，参加外事活动或重要考试等紧急情况需赴外地，可向人民法院申请暂时解除乘坐飞机、高铁限制措施，经严格审可给予最长不超过一个月的暂时解除时间。【7359524】

（本文图片来自网络）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：最高法：在校生因校园贷成被执行人不纳入失信名单http://news.zol.com.cn/735/7359524.html