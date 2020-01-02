三星Note10 Lite真机谍照曝光 矩形三摄+S-Pen

中关村在线消息：前段时间，有消息称三星将会在近期推出一款型号为“Galaxy Note 10 Lite”的新机，并曝光了其具体配置信息。今日，有外媒曝光了该机的真机谍照，其外观设计与此前的渲染图保持一致，采用了居中打孔屏+矩形三摄的设计。



三星Galaxy Note 10 Lite真机谍照

根据之前爆料显示，三星Galaxy Note 10 Lite正面将采用一块分辨率为2400*1080的6.7英寸打孔全面屏；背部将配备矩形的三摄模组，规格分别为1200万像素主摄+1200万像素超广角+1200万像素长焦镜头，支持两倍的光学变焦。



三星Galaxy Note 10 Lite支持S Pen手写笔

核心方面，三星Galaxy Note 10 Lite将搭载三星Exynos 9810处理器，最高主频为2.7Ghz，搭配6GB+128GB存储组合，并支持额外的micro SD卡扩展存储，机身内置内置4500mAh电池，支持25W快速充电。

值得一提的是，该机还将配备支持4096级压力感应的S Pen手写笔，这也是三星首次在非旗舰机型中配备S Pen。此外，该机还支持蓝牙5.0、NFC、杜比全景声等多项特性。预计该机在欧洲市场的售价为609欧元（约合人民币4745元）。【7359450】

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