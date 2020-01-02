卢伟冰：Redmi K30 5G标配30W充电头 兼容PD协议

中关村在线消息：据之前消息，Redmi K30 5G版将于1月7日上午10点正式发售。今天上午，红米品牌负责人卢伟冰表示，Redmi K30 5G手机标配了30W疾速闪充适配器，并兼容PD快充协议。



Redmi K30 5G支持30W疾速闪充

据介绍，Redmi K30 5G机身内置了4500mAh大容量电池，并支持30W疾速闪充。其采用了独立高效的电荷泵技术，充电转化效率达97%，30分钟即可充电61%。



Redmi K30 5G搭载骁龙765G处理器

Redmi K30 5G正面采用了一块6.67英寸双挖孔显示屏，屏幕刷新率为120Hz；核心搭载了骁龙765G处理器，集成双模5G基带，同时还配备了最高8GB+256GB存储组合；后置相机采用了6400万主摄+800万超广角+500万超微距+200万景深镜头的四摄组合。

价格方面，Redmi K30 5G 6GB+64GB版售价1999元，6GB+128GB版售价2299元，8GB+123GB版售价2599元，8GB+256GB版售价2899元。【7359437】

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