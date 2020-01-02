中关村在线消息：北京时间1月2日消息，近日OPPO公司副总裁、全球营销总裁沈义人确认了OPPO Find X2的存在。而就在今天，一些网友爆料，OPPO Find X2 Pro也会推出，并且这款手机很有可能将首发OPPO的屏下摄像头技术。



OPPO Find X2 Pro年中发布 或首发屏下摄像头

一些配件厂商透露，他们已经看到了OPPO Find X2，外形上与一代没有什么差别，因此OPPO Find X2还将保留挖孔屏设计，因此后续的OPPO Find X2 Pro则很有可能采用屏下摄像头技术。一些分析人士表示，OPPO Find X2 Pro预计将在今年年中发布。

根据此前的爆料显示，OPPO Find X2将搭载高通最新发布的骁龙865处理器，且支持双模5G接。此外，OPPO方面透露称这一代Find X的焦点会聚集在手机屏幕上，OPPO将为其配备一块拥有更高的分辨率、刷新率、动态范围的顶级屏幕。

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