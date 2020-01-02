中关村在线消息：近日据外媒消息，在CES 2020展会上，AMD确定会有7nm锐龙APU，但也有可能直接发布64核锐龙Threadripper 3990X处理器。



CES上或发布锐龙Threadripper3990X64核处理器

目前，AMD已经官宣了这次CES的重点，CEO苏姿丰会以推动高性能计算为主题发表演讲，关键就在这个高性能计算上了，因为7nm锐龙APU很重要，但移动领域谈不上什么高性能运算。

有分析称AMD这次CES展会上还会正式推出锐龙Threadripper 3990X处理器，就是11月底正式宣布的64核128线程HEDT平台新旗舰。

目前已公布的规格很有限，只知道二级缓存32MB(每核心512KB)、三级缓存256MB，合计达288MB，热设计功耗则维持在280W，就看频率能做到多高了，相信基准频率会略低一些，加速频率也有望做到4.5GHz左右。

但是AMD确认锐龙Threadripper 3990X会在2020年发布，考虑到今年还会有7nm+EUV工艺的Zen3处理器，如果锐龙Threadripper 3990X发布太晚就没什么意义了，正好趁着CES这样的机会发布，能提高一下曝光率。

要是锐龙Threadripper 3990X能够发布，那48核96线程的锐龙Threadripper 3980X估计也会一起亮相，毕竟64核大杀器发布了，次旗舰再藏着也没啥意义了。【7359428】

（文中图片来自互联网）

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