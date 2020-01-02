中关村在线消息：近日据外媒消息，苹果是2019年表现最佳的股票之一，股价在全年飙升了89%，市盈率接近25倍，凸显了该公司的强大实力。



苹果股价2019年飙升89% 显现出强大实力

早在2019年第二天，苹果首席执行官蒂姆·库克就为投资者带来了一个坏消息。他说，由于iPhone销量低于预期，苹果的季度营收也会低于预期。当时看来，库克和苹果似乎将迎来令人望而生畏的一年。第二天，苹果股价收于142.19美元，几乎触及最低点。

但后来意想不到的事情发生了：与库克的警告相反，苹果的股票随后大幅上涨，并迎来自2009年以来表现最强劲的一年。

美国当地时间周二，苹果股票以每股293.65美元的价格结束了2019年的交易，实现了89%的增幅，是标准普尔500指数29%涨幅的三倍多。

过去十年中，苹果股价上涨了近十倍。换句话说，2010年1月1日投资10000美元购买苹果股票，今天的股票收益和股息将达到109627美元。

从多方面来看，苹果不仅代表着股市的中心，而且也是美国经济的中心。在智能手机无处不在甚至不可或缺的十年里，其旗舰产品iPhone为智能手机设定了标准。

在过去十年的大部分时间里，苹果的市值都是最高的，并成为许多股票投资组合的主打产品。

苹果的可穿戴与服务业务增长迅速，这使得苹果股票在2019年的反弹变得更加引人注目，因为在智能手机市场成熟到饱和点之际，苹果表现出了强大的弹性，并有能力挖掘新的增长领域。

iPhone营收在最近12个月下降14%至1420亿美元，但苹果在其他业务领域也出现增长：iPad销量增长16%，可穿戴设备和配件猛增41%，服务业务营收增长16%。

苹果推出像iPhone这样的轰动性产品已经很长时间了，但包括Apple Watch、AirPods和Beats耳机在内的可穿戴设备帮助弥补了其不足，后面这些产品目前约占苹果总收入的9%。

库克在苹果最新财报电话会议上表示：“我们在全球每个市场的可穿戴设备第四季度营收时，都创下了纪录。我们的可穿戴设备业务呈现爆炸性增长，年收入超过财富500强中三分之二的公司。”

不久前，花旗分析师吉姆·苏瓦表示，苹果可穿戴设备在这个假日季度再次显示出令人惊讶的强劲势头。

苹果的服务也悄然成长为价值达240亿美元的业务，占其总销售额的18%。在2019年3月份的一次活动中，苹果首次推出了游戏Apple Arade、视频Apple TV+和新闻Apple News+订阅服务，以及与Apple Pay捆绑在的新信用卡。去年秋天，苹果推出了付费视频流媒体服务，与Netflix、迪士尼、AT&T和其他原创节目竞争。

但苹果最畅销的产品仍然是iPhone。虽然这款设备2019年的销量有所下降，但在新款iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max首次亮相后，接近年底时显示出改善的迹象。

拥有一系列高端iPhone和较低价格的选择是苹果吸引客户升级到新款手机的重要战略。市场研究机构Counterpoint Research的数据显示，在过去的四个季度里，经济型iPhone XR始终是全球最畅销的智能手机。

但要重振iPhone销量，苹果需要的不仅仅是经济型机型。有些分析师认为，从2020年开始，通过推出支持高速5G网络的智能手机，该公司可能会得到长期需要的提振。

韦德布什证券公司（Wedbush）分析师丹尼尔·艾夫斯(Daniel Ives)上周在一份研究报告中表示：“我们认为，iPhone 11只是苹果当前‘超级周期’的起点，一系列5G智能手机将于2020年9月份发布，这将打开iPhone全面升级的闸门。”

苹果已经很好地经受住了挑战，用一段时间以来最好的表现回报股东。苹果的大部分收益来自2019年的股市反弹，但股价在1年内飙升89%已经足够了不起，对于一家市值高达数千亿美元的公司来说更是如此。截至2019年结束，苹果的市值为1.3万亿美元。【7359421】

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