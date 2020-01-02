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    苹果手机苹果 iPhone 11 Pro Max（4GB/512GB/全网通）

    iPhone12四款机型将用A14处理器和高通X55基带

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：据悉，据供应链消息人士透露，苹果iPhone 12系列将全部搭载A14处理器，采用台积电5纳米制程打造。

    iPhone12四款机型将用A14处理器和高通X55基带
    iPhone12四款机型将用A14处理器和高通X55基带

    据了解，苹果已包下台积电三分之二的5nm产能，后者将于2020年第二季底开始量产A14处理器。台积电的5纳米目前已进入试产阶段，2020年上半年进入量产，苹果及华为海思是首批两大客户。

    iPhone 12系列将全数搭载高通5G基带X55。高通X55是现在唯一同步支援Sub-6GHz及mmWave的5G通讯基带，苹果将依各国5G的开通情况，而搭载仅支援Sub-6GHz的5G基带或同时支援Sub-6GHz及mmWave毫米波的5G基带，在苹果的强劲需求带动下，高通已开始大举扩张2020年7纳米产能。

    另外，据供应链消息显示，苹果预估推出四款iPhone 12，包括搭载5.4寸及6.1寸OLED面板的两款iPhone 12、搭载6.1寸OLED面板的iPhone 12 Pro还有搭载6.7寸OLED面板的iPhone Pro Max，其中，iPhone 12 Pro/Pro Max会搭载3镜头及ToF。【7359401】

    （文中图片来自互联网）

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