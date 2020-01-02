中关村在线消息：据悉，近日三星官方YouTube账号放出了一段该机的宣传视频，表示变革性功能将会简化你的工作并带来巨大的创新力。















三星放出 Galaxy Book Ion 宣传视频

这是一款对抗Surface Laptop和其他高端笔记本的产品，Galaxy Book Ion目前已经在部分国家和地区接受预订，但三星中国官网暂时还没有发现这款新产品。



Galaxy Book Ion上消费者可选 13 或 15 英寸的屏幕，三星称之为全球首款采用 QLED 屏的笔记本电脑。在户外模式下，QLED 屏幕的亮度可以达到600 尼特。尽管 QLED 屏普及得很慢，但与 LCD 相比，其拥有诸多的特性。

这款笔记本还支持三星的 Wireless PowerShare 无线充电功能，可向 Galaxy S10 / Note 10 等兼容 Qi 无线充电功能的设备送电。Book Ion的 13 英寸机型都带有核显，而 15 英寸版本可选带有 2 GB 显存的英伟达 GeForce MX250 独显。

存储方面，用户可选配 16GB RAM + 1TB SSD 。令人欣喜的是，三星还允许 Galaxy Book Ion 扩展存储，因其带有富余的内存和硬盘插槽。 Galaxy Book Ion 带有两个 USB 3.0 Type-A 端口，辅以 HDMI 音视频输出、3.5mm 音频插孔、microSD 读卡器、Windows Hello 指纹认证登录。【7359393】

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