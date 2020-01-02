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    索尼或在CES20上透露PS5主机的更多细节

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据外媒消息，一年一度的消费电子展CES 2020，将在1 月 7 日在拉斯维加斯开幕。据传索尼公司或在下周展会上披露有关 PS5 游戏主机的更多细节。

    索尼或在CES20上透露PS5主机的更多细节
    索尼或在CES20上透露PS5主机的更多细节

    索尼在 CES 2020 预告页面上写到：“即将发布对未来有着独特的愿景、并以前所未有的方式，将创造力和技术融合到一起，以释放全新的体验”。

    有传闻称，索尼将在 2 月中旬举办一场围绕 PlayStation 的主题活动。但若如此，今年 1 月的消费电子展上，就很难再见到 PS5 的身影了。

    作为索尼的竞争对手，微软已在几周前意外地公开了 Project Scarlett 的外形设计和商业名称Xbox Series X。

    若索尼不希望被微软抢走风头，就有很大的可能与之展开同台竞技。至于索尼究竟如何选择，还请耐心等待 1 月 6 日下午 5:00 的索尼 CES 2020 展前汇报。【7359384】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：索尼或在CES20上透露PS5主机的更多细节http://news.zol.com.cn/735/7359384.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/735/7359384.html report 721 中关村在线消息：近日据外媒消息，一年一度的消费电子展CES 2020，将在1 月 7 日在拉斯维加斯开幕。据传索尼公司或在下周展会上披露有关 PS5 游戏主机的更多细节。索尼或在CES20上透露PS5主机的更多细节索尼在 CES 2020 预告页面上写到：“即将发布对未来有着独特的愿景...
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