中关村在线消息：近日据外媒消息，三星将在下周的消费电子展CES 2020上，展示由自家高级研究实验室STAR Labs开发的全新人工智能应用，它代号是 NEON 。







三星或在CES20上展示NEON人工智能虚拟机器人

三星高管 Pranav Mistry 在社交媒体上表示，NEON 经历了多年的开发，且与 Bixby 语音助理截然不同。Digital Trends 报道称，该产品被描述为一种“人工智能”，旨在成为用户最好的伙伴。



荷兰著名科技博客 LetsGoDigital 透露，三星研究公司已于近日向美国专利商标局提交了四个与之相关的商标申请，包括 NEON、NEON Artificial Human、NEON.Life、以及 Core R3 。

在上周SlashGear 已经报道其申请了 NEON.life 新域名。鉴于消费电子展CES 2020日渐临近，有望在下周的现场获知更多有关 NEON 的细节。

这些商标的注册类别为 9 / 41 / 42 类，涵盖了娱乐服务、特效制作用于电视电影预告片的模型制作 / CGI）增强现实AR、电视 / 互联网等技术的拟人版本、虚拟字符软件的设计与开发等。

三星希望通过 NEON.Life 项目，打造出一款 AI 虚拟机器人，并嵌入到各种应用中。此外，Core R3 等项目的描述也与之类似和相关。相较于 Bixby 语音助理，NEON 似乎更注重视觉效果体验。

作为 AR 表情符号的一个高级版本，三星希望 NEON 成为用户的好伙伴。比如在 Galaxy 智能手机 / 平板电脑上生成虚拟 AR 角色，并与之展开互动交流。

在 AI 的加持下，虚拟角色将具有学习能力。随着时间的推移，它将能够更好地知晓和评估用户的兴趣与需求，并对此展开预测。

有关更多细节，请耐心等待三星下周一在拉斯维加斯威尼斯酒店举办的 CES 2020 展前预告活动，我们将跟进报道。【7359298】

（文中图片来自互联网）

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