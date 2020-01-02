realme X50正面外观公布 左上角打孔双摄

中关村在线消息：据此前消息，realme将于1月7日正式发布首款5G手机——realme X50。日前，realme手机官微公布了该机的正面外观渲染图，图片显示该机将搭载一块打孔全面屏，前摄采用了“药丸”形状的双摄方案。



realme X50正面外观公布

综合目前已知消息，realme X50正面将采用一块6.67英寸的双挖孔显示屏，屏幕分辨率为2400*1080P，最高支持120Hz刷新率；核心方面，该机将搭载高通骁龙765G处理器，支持双模5G网络，配备6GB/8GB两种内存规格；机身内置4500mAh电池，并支持30W快充技术。



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拍照方面，realme X50的前置相机采用了3200万像素主摄+800万像素超广角双摄；后置相机采用了时下流行的四摄方案，规格分别为6400万像素主摄（三星GW1）+800万超广角+1300万长焦+200万微距镜头，支持5倍光学变焦、EIS视频超级防抖和超广角极限防抖等技术。【7359276】

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