早报：Intel十代酷睿性能大涨 Realme 5i配置曝光

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

十代酷睿处理器或下周亮相，先来看看性能有多强。

Intel十代酷睿性能比i9-9900k大涨30%





Intel应该会在CES 2020上正式推出十代酷睿处理器i9-10900K，有爆料放出了一张疑似官方文件的图片，图中显示酷睿i9-10900K对酷睿i9-9900K的性能提升了30%。

根据之前的信息，i9-10900K的TDP高达125W，基础频率为3.7GHz，全核心加速达到4.8GHz，单核加速频率5.1GHz，TB 3.0加速也从酷睿X系列下放，可再提升到5.2GHz。

另一家处理器厂商AMD最近也有消息。

AMD：16核锐龙9 3950X供不应求不是台积电问题





在解释16核锐龙9 3950X产能问题时，AMD CTO Mark PaperMaster表示，工厂台积电的7nm产能没问题，双方在7nm上的合作很紧密。随后他表示这是AMD方面的不足，首次推出高性能锐龙处理器时，市场需求超过了公司的预期和计划。

新年新气象，国产大硅片迎来新局面。

杭州中欣12英寸大硅片下线 可年产240万





杭州中欣晶圆半导体股份有限公司宣布第一枚12英寸半导体硅抛光片顺利下线，这将改变国内大硅片主要依赖进口的局面。

根据规划，12英寸晶圆将在明年初进入量产，12英寸半导体硅片生产线投产后，月产能能达到3万片，并将适时启动20万片产能产线的扩产，预计到2021年能达到年产240万片。

新年开始马上就要有新机发布了。

Realme 5i现身Geekbench 搭载骁龙665处理器





Geekbench上已经出现了Realme 5i的身影，网站显示，该机将搭载骁龙665处理器，运存为4GB，运行基于Android 10的操作系统。

Geekbench跑分显示，Realme 5i单核跑分为1543分，多核跑分为5602分。该机将于1月6日正式发布。

去年流量费下掉大家有感受吗？

三大运营商2019年流量让利达1800亿





据中国信息通信研究院公布的数据显示，中国移动、中国联通和中国电信已经将移动数据流量平均资费降至为5.1元/GB，同比大降47.8%，用户月均移动数据使用量为7.56GB，同比增长93.6%，累计让利已达1800亿元。

锤子坚果在2020年的第一款产品会是啥？



坚果真无线蓝牙耳机开启预约 到手价199元





坚果真无线蓝牙耳机已在京东开启预约，将于1月4日正式开卖，售价249元。现在预约可立减50元，到手价199元，并加赠彩虹数据线。

坚果真无线蓝牙耳机采用半入耳式设计，单独续航4.5小时，搭配充电盒续航时间为18小时，支持轻触式音频控制。

最后来看一条支付宝对2019年的总结。

2019年支付宝新增4亿行代码 有多恐怖呢？





蚂蚁金服微博发文称，在2019年中，支付宝共新增了4亿行代码。这什么概念呢？串在一起，据说“和一只蚂蚁DNA里的碱基对数量相当”。

支付宝表示，蚂蚁金服63%的员工是技术，过去一年中他们开发了智能系统识别垃圾，用区块链保证食品安全，实时风控保障账户安全。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！（7359252）

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